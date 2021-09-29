Citroen'in yeni oyuncağı Türkiye'de: Fiyatı 6 bin euro

EHLİYET ŞARTI ARANIP ARANMAYACAĞI BELLİ DEĞİL

Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için ehliyet şartı aranıp aranmayacağı ise bilinmiyor.