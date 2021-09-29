Citroen'in yeni oyuncağı Türkiye'de: Fiyatı 6 bin euro
Fransız otomotiv üreticisi Citroen, 2 kişilik elektrikli aracı Ami'yi Türkiye'ye getirdi. Fransa'da B sınıfı ehliyet ile kullanılabilen araç için Türkiye'de ehliyet şartı aranıp aranmayacağı henüz belli değildi. 50 kilometre hıza ulaşabilen Ami'nin Avrupa satış fiyatı ise 6 bin euro seviyesinde.
Ulaşıma alternatif çözümler üretmeyi amaçlayan otomotiv firmalarına bir yenisi eklendi. Citroen'den şehir içi ulaşım için tasarlanmış 2 kişilik elektrikli aracını Türkiye'ye getirdi.
MOTOSİKLETLERE ALTERNATİF OLARAK SUNULUYOR
Fransızca "Arkadaş" anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.
EHLİYET ŞARTI ARANIP ARANMAYACAĞI BELLİ DEĞİL
Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için ehliyet şartı aranıp aranmayacağı ise bilinmiyor.
6 BİN EURO SEVİYESİNDE
Yüzde yüz elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat. İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre. Ami, ev tipi prizlerde yalnızca 3 saatte şarj olabiliyor. Ami'nin Avrupa satış fiyatı ise 6 bin euro seviyesinde.