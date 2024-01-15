CUPRA'nın ilk elektrikli SUV'u CUPRA Tavascan Türkiye'de...
SEAT çatısı altından çıkarak Avrupa'nın en hızlı büyüyen otomobil markası haline gelen CUPRA yüzde 100 elektrikli SUV modeli olan ve 2024 yılı içerisinde Türkiye'de de satışa çıkacak olan CUPRA Tavascan'ı resmen tanıttı.
Kaynak: Haber3com / Serhan IŞILAY
Uzay mekiği değil, Cupra'nın yeni SUV Tavascan... Cupra’nın ilk elektrikli SUV’u Cupra Tavascan, Endurance ve VZ olarak kodlanan iki farklı özellikte olacak.
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Cupra Tavascan Endurance, 286 beygir gücünde tek bir elektrikli motora sahipken Tavascan VZ arkada 210 kW, önde 80 kW'lık çift motorlu bir dört çeker olacak ve 340 beygirlik güç sunacak.
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VZ, 0-100 KM/s hızlanmasını 5,6 saniyede gerçekleştirecek ve azami 550 kilometre menzil sunacak. Tavascan VZ, sadece yarım saat içinde yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj edilebiliyor.
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Her iki donanımda da yer alan 77 kWh’lik lityum – iyon pil paketi, giriş seviyesi ve arkadan itişli modelde 550 km’ye kadar menzil sağlarken, dört tekerden çekişli versiyonda 520 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.
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