Çürümeye terk edilmiş otomobili 150 bin liraya yeniledi

'YENİ HALİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI'

Otomobili toplarken keyif aldığını söyleyen Araz, "Yeri geldi sabredemediğim anlar da oldu. Ama insan bir şey oluşturmak istediği zaman bitiyor. Arkadaşlarım şaşırdılar. Bıkacağımı ya da başaramayacağımı düşünüyorlardı ama bitirdim. Onlar da sonunda gelip tebrik etti. Araç hurda bir haldeydi, yürümüyordu, çekme belgeliydi. O zaman 24 bin gibi bir fiyata almıştım. Aracın bana yaklaşık maliyeti 150 bin lira gibi bir rakamı buldu" diye konuştu.