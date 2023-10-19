Cybertruck yollara çıkıyor! Teslimat tarihi açıklandı

Tesla 2023 üçüncü çeyrek kazanç çağrısı sırasında, markanın uzun zamandır beklenen Cybertruck modelinin ilk üretim versiyonlarının nihayet 30 Kasım'da Austin, Teksas'taki Gigafactory'de müşterilere teslim edileceğini duyurdu. Bu haber, elektrikli kamyonetin üretiminin birçok kez ertelenmesinin ardından geldi.