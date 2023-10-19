Cybertruck yollara çıkıyor! Teslimat tarihi açıklandı
Tesla'nın tasarımıyla ezber bozan Cybertruck modelinin teslimatı başlıyor. Peki Cybertruck fiyatı ne kadar, özellikleri neler?
Yıllardır süren uzun bekleyişin ardından Tesla'nın Cybertruck artık yola çıkıyor.
1 / 11
Üretici X'e (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada ilk Cybertruck'ın 15 Temmuz'da şirketin Giga Texas tesisinde üretildiğini duyurdu.
2 / 11
Halka açık yollardaki Cybertruck'ların ardından üretim araçları gibi görünen araçlarla yüklü teslimat kamyonları da ortaya çıktı.
3 / 11
Tesla 2023 üçüncü çeyrek kazanç çağrısı sırasında, markanın uzun zamandır beklenen Cybertruck modelinin ilk üretim versiyonlarının nihayet 30 Kasım'da Austin, Teksas'taki Gigafactory'de müşterilere teslim edileceğini duyurdu. Bu haber, elektrikli kamyonetin üretiminin birçok kez ertelenmesinin ardından geldi.
4 / 11