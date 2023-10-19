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Cybertruck yollara çıkıyor! Teslimat tarihi açıklandı

Tesla'nın tasarımıyla ezber bozan Cybertruck modelinin teslimatı başlıyor. Peki Cybertruck fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

Cybertruck yollara çıkıyor! Teslimat tarihi açıklandı - Resim: 1

Yıllardır süren uzun bekleyişin ardından Tesla'nın Cybertruck artık yola çıkıyor.

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Cybertruck yollara çıkıyor! Teslimat tarihi açıklandı - Resim: 2

Üretici X'e (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada ilk Cybertruck'ın 15 Temmuz'da şirketin Giga Texas tesisinde üretildiğini duyurdu.

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Cybertruck yollara çıkıyor! Teslimat tarihi açıklandı - Resim: 3

Halka açık yollardaki Cybertruck'ların ardından üretim araçları gibi görünen araçlarla yüklü teslimat kamyonları da ortaya çıktı.

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Cybertruck yollara çıkıyor! Teslimat tarihi açıklandı - Resim: 4

Tesla 2023 üçüncü çeyrek kazanç çağrısı sırasında, markanın uzun zamandır beklenen Cybertruck modelinin ilk üretim versiyonlarının nihayet 30 Kasım'da Austin, Teksas'taki Gigafactory'de müşterilere teslim edileceğini duyurdu. Bu haber, elektrikli kamyonetin üretiminin birçok kez ertelenmesinin ardından geldi.

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