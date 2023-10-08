Dacia Duster fiyat listesi: Fiyatlar sabit kaldı, kampanya açıklandı

Dacia Duster, ekim ayına özel kampanyasını duyurdu. Dacia'nın en çok satan modellerinden biri olan Duster için kredi ve takas desteği sunulmaya başlandı. Dacia Duster EDC için 250 bin TL kredi, 12 ay vade ve %1.89 faiz oranı veya 60 bin TL takas desteği sunuluyor. Ayrıca Dacia Duster satın alanlar, taksit ödemeleri için 6 ay erteleme fırsatından yararlanabilecek. Bu kampanyada ise faiz oranı %3.79'a çıkıyor.



Öte yandan marka, Duster fiyatlarında Ağustos ayından bu yana değişikliğe gitmedi. İşte Dacia Duster ekim 2023 fiyat listesi...