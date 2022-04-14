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  4. Deus Vayanne: İşte 2200 beygirlik elektrikli otomobilin tüm özellikleri

Deus Vayanne: İşte 2200 beygirlik elektrikli otomobilin tüm özellikleri

Avusturyalı bir girişim olan Deus Automobiles'in 2 bin 200 beygirlik yeni modeli New York Otomobil Fuarı'nda ortaya çıktı.

Deus Vayanne: İşte 2200 beygirlik elektrikli otomobilin tüm özellikleri - Resim: 1

Hızla ilerleyen elektrikli otomobil pazarı yeni markalarını da beraberinde getiriyor.

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Deus Vayanne: İşte 2200 beygirlik elektrikli otomobilin tüm özellikleri - Resim: 2

2020 yılında kurulan Avusturyalı şirket Deus Automobiles bu markalardan birisi. Özel üretim elektrikli hiper otomobillerle adından söz ettirmek isteyen marka New York Otomobil Fuarı'nda yeni modelini ortaya çıkardı.

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Deus Vayanne: İşte 2200 beygirlik elektrikli otomobilin tüm özellikleri - Resim: 3

Markanın 2 bin 200 beygirlik Vayanne modelinden sadece 99 adet üretilecek.

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Deus Vayanne: İşte 2200 beygirlik elektrikli otomobilin tüm özellikleri - Resim: 4

Aracın ön ve arka tarafındaki 'sonsuzluk döngüsü' tasarımı iç kısımda da yer alıyor.

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