Dışı Tofaş, içi BMW! O arabayı görenler hayran kalıyor

Kahramanmaraş’ta babasından kendisine miras kalan Tofaş marka otomobiline modifiye yapmaya karar veren 26 yaşındaki Ahmet Kuş, otomobilinin iç dizaynını BMW marka otomobilden esinlenerek hazırladı. Dışı Tofaş, içi BMW olan otomobili görenler şaşırırken, aracına piyasanın üzerinde yapılan teklifleri de reddeden Kuş, otomobiline uzun yıllardır emek verdiğini ve bu nedenden dolayı satmayı düşünmediğini söyledi.“350-400 bin lira harcamışımdır”

Otomobili görenlerin şaşırdığını ifade eden Kuş, “Bu araba bana babamdan kalmaydı, şu ana kadar 350-400 bin lira harcamışımdır. Far tasarımlarımız, sunroof var, koltuklarımız yeni İzmir’de yapıldı. Ekstradan ses sistemimiz var şu anki değeri 70-80 bin lira. Görenler şaşırıyorlar, bazen bu nasıl araba diyorlar ama bazen helal olsun diyorlar” dedi.