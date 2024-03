Dışı Tofaş, içi BMW! O arabayı görenler hayran kalıyor

“Şu an satmayı düşünmüyorum”

Otomobilini sürekli satın almak için kendisine ulaşanlar olduğunu dile getiren Kuş, 450 bin TL'ye bile satmadığını belirterek, “Arabada emeğim çok emek verdiğim için çok düşünmüyorum şu an. Ama ilerleyen zamanlarda Allah bilir de şu an satmayı düşünmüyorum, zevk kısmındayım” diye konuştu.