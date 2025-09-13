Dört yıllık birikimiyle satın aldığı araç 30 dakikada kül oldu...

C.K., "Benim ilk arabamdı. İlk göz ağrım olduğu için hurdasını atmaya kıyamadım, satamadım. Hurdaya falan da vermedim. Yanık haliyle duruyor. Çok üzgünüm. Keşke olmasaydı diyorum, ama oldu. Yapacak bir şey yok. Benden önceki sahibi bütün bakımlarının yapıldığını söylemişti. Ben de ona güvendim. Ama yine de birkaç sanayiciye götürmüştüm, bir problem görememişlerdi, meğerse benzin hortumları eskiymiş" şeklinde konuştu. C.K., ikinci el araç alacaklara aracın her yerine iyice bakmalarını şiddetle tavsiye etti.