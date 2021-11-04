DS Automobiles’den Kasım ayına özel 0 faizli kampanya

Kaslı, karizmatik ve tutkulu tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken DS 7 CROSSBACK ise ikisi de tam otomatik şanzımanlar eşliğinde sunulan BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli olmak üzere güçlü ve verimli motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Düşük yakıt tüketimi, konforu, sessiz yolculuk vaadi ve sürüş dinamiği gibi birçok avantajıyla da rakiplerinden ayrılan DS 7 CROSSBACK’in bir mücevher parçası gibi parlayan tasarımıyla DS ACTIVE LED VISION LED ön farları ise modelin dış tasarımına ihtişam katıyor.