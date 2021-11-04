DS Automobiles’den Kasım ayına özel 0 faizli kampanya
DS Automobiles, Premium SUV segmentinde kendisini rakiplerinden ayıran yüksek konforu, teknolojisi ve kullandığı asil malzemelerini Kasım ayında avantajlı satın alma fırsatlarıyla taçlandırmayı sürdürüyor.
DS Automobiles’in Kasım ayı teklifleri kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, 225 bin TL 12 ay 0 faizli kredi imkânıyla satışa çıkıyor.
DS Automobiles’in, 300 HP güce sahip ve dört tekerlekten çekişli modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 gücü ve esnekliği bir araya getiriyor. DS Automobiles’in Formula E Şampiyonası’ndan edindiği tecrübenin sonucu olarak geliştirdiği şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle desteklenen DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak tam elektrikli sürüş menzili ile hem sessiz hem de çevreci bir karakter sunuyor.
Tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinin standartlarını belirleyen DS 7 CROSSBACK modeli için ise 200 bin TL 12 ay 0 faizli kredi ya da 20 bin TL’ye varan takas imkânı sunuluyor.
Kaslı, karizmatik ve tutkulu tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken DS 7 CROSSBACK ise ikisi de tam otomatik şanzımanlar eşliğinde sunulan BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli olmak üzere güçlü ve verimli motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Düşük yakıt tüketimi, konforu, sessiz yolculuk vaadi ve sürüş dinamiği gibi birçok avantajıyla da rakiplerinden ayrılan DS 7 CROSSBACK’in bir mücevher parçası gibi parlayan tasarımıyla DS ACTIVE LED VISION LED ön farları ise modelin dış tasarımına ihtişam katıyor.