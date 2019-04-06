Düğünü için 1978 model otomobili limuzine dönüştürdü
Osmaniye'de 14 Nisan'daki düğün için hazırlık yapan damat adayı, arkadaşıyla 1978 model otomobili ikiye bölüp demir profille uzatarak limuzine dönüştürdü. .
Damat ayı Mami Emen, 14 Nisan'da yapacağı düğün için hayalindeki limuzini o tarihte uygun fiyata temin edemeyeceğini öğrenince 3 bin 500 liraya satın aldığı 1978 model Renault 12'den limuzin yapmaya karar verdi.
Arkadaşı Sefa Kındır ile sanayideki bir tanıdıklarının iş yerine götürdükleri aracın karoserini (otomobilin dış bölümü) ikiye bölerek arasına demir profil yerleştiren Emen, otomobili yaklaşık iki metre uzattı.
Arabaya konutlarda kullanılan camlardan takan Emen ve Kındır, ayrıca otomobilin içine led ışık ve ek koltuk yerleştirdi.