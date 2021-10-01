Dünyada hızla yaygınlaşıyor: İşte Türkiye'deki elektrikli ve hibrit araçlar
Elektrik destekli otomobiller Türkiye'de de yükselişini sürdürüyor. Türkiye'de 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde 10 bin 314 Hibrit ve 223 elektrikli araç satıldı. İşte Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobiller.
Elektrik destekli otomobiller Türkiye'de de yükselişini sürdürüyor. Türkiye'de 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde 10 bin 314 Hibrit ve 223 elektrikli araç satılırken bu rakam 2021 yılı aynı döneminde 32 bin 885 hibrit ve 1196 adet elektrikli satışı gerçekleşti.
Bu satış rakamlarıyla hibrit otomobillerin pazar payı yüzde 8,4'e, elektrikli otomobillerin payı ise yüzde 0,3'e yükseldi.
Elektrikli ve hibrit araçlar dünyada hızla yaygınlaşıyor! İşte Türkiye'de satılan modeller ve fiyatları...
Peki Türkiye'de satışı yapılan hibrit ve elektrikli modeller hangileri? Hangi marka hibrit veya elektrikli modellerini Türkiye'ye getiriyor? Ülkemizde satılan elektrik destekli otomobillerin fiyatları ne? Markaların sitelerinde yer alan bilgilere göre tüm bunları sizin için derledik..
VOLKSWAGEN
Yeni Golf Life 1.0 eTSI 110 PS 7 ileri DSG
Fiyatı 353,800 TL
Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style - 390,100 TL
Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line - 411,500 TL