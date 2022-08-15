Dünyada tek! Arabalar filminin yıldızı gerçek oldu
Arabalar filmi serisinin en popüler karakterlerinden biri olan Sally, Porsche ve Pixar işbirliğiyle gerçek oldu. Modelden sadece bir tane üretilecek ve geliri yardım kuruluşlarına dağıtılacak.
Kasım ayında ortak bir çalışmaya başladıklarını açıklayan Pixar ve Porsche, ortaya çıkan sonucu duyurdular.
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2005 yapımı animasyon filmi 'Arabalar' serisinin en tanınan karakterlerinden biri olan Sally, bu ortak çalışmayla gerçeğe dönüştürüldü.
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Pixar ekibinin 911 serisinden esinlenerek yarattığı karakter mevcut 911 Carrera GTS formunda gerçek hayata uyarlandı.
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477 beygir gücü ve 569 Nm tork üreten çift turbo 3.0 litrelik motorla tanıtılan 'Sally Special', yedi vitesli manuel şanzımanla geliyor.
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