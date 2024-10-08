Dünyanın en değerli otomobil üreticileri açıklandı

Birkaç yıl önce pek fazla bilinmeyen elektrikli araçlar, günümüzde oldukça yaygın hale geldi. Düşük maliyet ve çevre dostu özellikleri, tüketicilerin bu araçları tercih etmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu doğrultuda firmalar, elektrikli araçlara daha fazla odaklanmaya başladı. Bu değişim, dünyanın en değerli otomobil üreticileri sıralamasını da etkiliyor.

ShiftDelete.Net'in haberine göre göre Tesla, 782.76 milyar dolar ile dünyanın en değerli otomobil üreticisi konumunda. Onu, 233.88 milyar dolar ile Toyota takip ediyor. Bu noktada iki şirket arasında bir uçurum olduğunu görüyoruz.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası 2.86 milyar dolar ile 49 sırada. Bir diğer yerli firma Ford Otosan ise 9.36 milyar dolarla 35. sırada. Dünyanın en değerli otomobil üreticileri şu şekilde sıralandı;

İŞTE DÜNYANIN EN DEĞERLİ OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ