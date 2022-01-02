Dünyanın en ucuz elektrikli otomobili 45 bin TL'ye Türkiye’de de satışa çıktı
Dünyanın en ucuz elektrikli otomobili ünvanını kapan Regal 45 bin TL'lik fiyatıyla Türkiye’de satışa çıktı.
Türkiye’de satışa çıkan Regal Raptor, ucuza otomobil arayanlar için biçilmiş kaftan.
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İçerisinde bildiğimiz otomobil aküsü bulunan modelin menzili yalnızca 100 km. Ancak akü takviyesiyle bu menzili arttırmanız mümkün.
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Otomobil içerisinde akü eklemeniz için yeteri kadar boş alan mevcut.
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3 kişilik bir kapasiteye sahip olan model, yokuşlarda tatminkar bir performans sunuyor.
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