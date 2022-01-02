  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Otomobil
  4. Dünyanın en ucuz elektrikli otomobili 45 bin TL'ye Türkiye’de de satışa çıktı

Dünyanın en ucuz elektrikli otomobili 45 bin TL'ye Türkiye’de de satışa çıktı

Dünyanın en ucuz elektrikli otomobili ünvanını kapan Regal 45 bin TL'lik fiyatıyla Türkiye’de satışa çıktı.

Dünyanın en ucuz elektrikli otomobili 45 bin TL'ye Türkiye’de de satışa çıktı - Resim: 1

Türkiye’de satışa çıkan Regal Raptor, ucuza otomobil arayanlar için biçilmiş kaftan.

1 / 16
Dünyanın en ucuz elektrikli otomobili 45 bin TL'ye Türkiye’de de satışa çıktı - Resim: 2

İçerisinde bildiğimiz otomobil aküsü bulunan modelin menzili yalnızca 100 km. Ancak akü takviyesiyle bu menzili arttırmanız mümkün.

2 / 16
Dünyanın en ucuz elektrikli otomobili 45 bin TL'ye Türkiye’de de satışa çıktı - Resim: 3

Otomobil içerisinde akü eklemeniz için yeteri kadar boş alan mevcut.

3 / 16
Dünyanın en ucuz elektrikli otomobili 45 bin TL'ye Türkiye’de de satışa çıktı - Resim: 4

3 kişilik bir kapasiteye sahip olan model, yokuşlarda tatminkar bir performans sunuyor.

4 / 16