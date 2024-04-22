Dünyanın en verimli 10 elektrikli aracı belli oldu
Tüm dünyada hızla artan elektrikli araç sayısı sonrasında hiç kuşkusuz tüketicilerin aklına takılan en büyük soru "iyi ama hangi elektrikli araç daha verimli" sorusuydu. O soru yanıt buldu. İşte dünyanın en verimli 10 elektrikli otomobili..
ABD Enerji Bakanlığı ve Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından ortaya çıkarılan veriler ışığında, günümüz elektrikli otomobillerinin yakıt verimlilikleri araştırıldı.
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Galon Başına Mil eşdeğeri (MPGe) ile yapılan sıralama sonucunda, dünyanın en verimli elektrikli araçları belli oldu.
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ABD Enerji Bakanlığı ve EPA verilerine göre hazırlanan listenin ilk 10 sırasına 6 farklı modelini sokmayı başaran Hyundai, verimlilik alanında epey dikkat çekti.
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10. 2024 Hyundai loniq 5 uzun menzil RWD MPGe (kombine)
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