Efsane 13 yıl sonra geri döndü: Tek depoyla 1500 kilometre gidecek!
Dacia, sedan modeli Logan'ı 13 yıllık aranın ardından Türkiye'ye getiriyor. 1 Haziran itibarıyla yollarda olacak yeni Dacia Logan; piksel ön ızgarası, geniş bagaj hacmi, 1.500 kilometreye varan menzili ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla dikkat çekiyor.
Dacia, bütçe dostu ve işlevsel sedan modeli Logan’ı tam 13 yıl aradan sonra baştan aşağı yenilenen tasarımıyla Türkiye otomotiv pazarına sundu. Gelişmiş donanım seçenekleri ve modern sürüş destek sistemleriyle donatılan yeni Dacia Logan, 1 Haziran’dan itibaren yollardaki yerini alacak. Markanın küresel ürün atağının en önemli halkası olan araç, hem ailelerin hem de geniş bagaj hacmi arayan kullanıcıların yeni gözdesi olmaya aday görünüyor.
MAİS A.Ş. Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: "2026 yılı Dacia markamız için oldukça önemli bir yıl olacak. Yılın ilk çeyreğinde Sandero, Sandero Stepway ve Jogger modellerimizin yenilenen versiyonlarını pazara sunduk. Haziran ayı itibarıyla da mevcut pazar şartlarında çok tercih edileceğini düşündüğümüz bir sedan seçeneği olacak Logan modelimizi otomotiv pazarına kazandırıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu ürün atağı ile Dacia’nın pazar payını artırmayı ve yeni ürün stratejimiz ile markayı daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz. Herkes için ulaşılabilir mobilite anlayışıyla, rakipsiz tüketim maliyetleriyle, fiyat-performans odağıyla ve güvenilirlik anlayışını baz alarak sunduğumuz 7 yıl garanti süresiyle Dacia’yı daha güçlü hale getiriyoruz" dedi.
Araçların özellikleri hakkında şu ifadelere yer verildi:
"Yeni Sandero Stepway, yeni Jogger ve yeni Logan ile birlikte sunulan Eco-G 120 Otomatik (EDC), yenilenen Dacia ürün ailesinin en fazla öne çıkan motor seçenekleri arasında yer alıyor. 1.2 litrelik ve 3 silindirli turbo beslemeli çift yakıt teknolojisine sahip motor, eski jenerasyona oranla çok daha yüksek bir performans sunuyor. Bu sayede LPG'nin tüm avantajları, EDC otomatik şanzımanın avantajlarıyla bir araya geliyor.
Kullanıcıların LPG’den daha uzun süre yararlanabilmeleri için Dacia, LPG depo kapasitesini 40 litreden 50 litre (gerçek kullanılabilir kapasite) seviyesine çıkardı. Bu sayede Eco-G 120 motora sahip modellerin toplam menzilleri 1.500 kilometreye ulaşıyor.
Bununla birlikte, yeni Sandero ve yeni Logan modellerinde sunulan 1.0 litrelik 3 silindirli turbo benzinli motor, önceki 90 hp’lik versiyona kıyasla artık 100 hp güç üreterek günlük sürüş performansını iyileştiriyor ve 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor. Yeni Jogger ise ECO-G 120 manuel vites seçeneğine ilave olarak TCe 110 benzinli motor ve 6 vitesli manuel şanzıman ile birlikte tercih edilebiliyor.
Yeni Logan, sedan versiyonuyla Türkiye’de Haziran ayı itibarıyla satışa sunuluyor. Yeni Logan, iki farklı motor ve şanzıman seçeneğiyle satışa sunuluyor. Çift yakıt teknolojisine sahip motor: 1.2 litrelik ve 3 silindirli turbo beslemeli bu motor seçeneği; 197 Nm tork ve 120 hp’lik Eco-G 120 (EDC-çift kavramalı) otomatik vitesle sunuluyor. TCe 100 manuel vitesli benzinli motor: 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirilen bu motor seçeneği ise 1.0 litrelik 3 silindirli turbo şarjlı benzinli motor, 200 Nm tork ve 100 hp güç sunarak günlük sürüş performansını iyileştiriyor.