Efsane geri döndü! 1985 model minibüsün son hali hayran bıraktı

Alman yapımı 38 yaşındaki minibüsü karavana dönüştürmek için 350 bin lira masraf yaptığının altını çizen Sefa Sorbil, “Aracımız 1985 model, 12+1 şeklinde minibüs olarak kullanılıp, her yıl muayeneye giriyordu. Aracın çürükleri çok fazlaydı, saç tavanı komple çürümüştü. Öncelikle onu onardık, iç sacı komple değişti. Silikon çekip sıvı contasına kadar her şeyi yapıldı. Mekanik aksamları ve alt takım A’dan Z’ye değişti. Aracı sıfırdan karavan haline çevirdik. Araca şuan mutfağı, ısıtıcısı, yatak olabilen U düzen bir koltuk takımı, ses sistemi, tesisatı, lavabosu, temiz ve pis su gideri, LED aydınlatması, sinekliği televizyon ve perdesine kadar bir karavanda olabilecek her şeyini sığdırdık bu araca. Bir nevi hayata döndürdük, şuanda başka bir karavandan hiçbir eksiği yok diyebiliriz. 350 bin lirayı buldu masraflar. Biz aracı, 6-7 sene önce aldık ama masrafı çoktu. Cüzi bir rakama aldık ama onarımı. Çok afaki tuttu. İşte A dan Z ye yaptığımız için ufak tefek masraflar gözümüze çarpmadı ama biz hesap kitap yapınca 250 bin lirayı buldu. 0’dan başladığımız için hedeflerimiz hep artıyor, çadırdan geldik bu işe başta çadırımız bile yoktu. İşte çadırdan, minibüs aldık falan derken bu konuma geldik. Yavaş yavaş büyüteceğiz umarım” dedi.