Elektrikli araç yangınlarına karşı yerli çözüm: Özel olarak geliştirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, elektrikli araç yangınlarına yönelik Ankara’daki bir firma tarafından üretimi yapılan yangın söndürme battaniyesinin tanıtımı tatbikatla yaptı.