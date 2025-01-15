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Elektrikli araç yangınlarına karşı yerli çözüm: Özel olarak geliştirildi

Bursa ve Kocaeli itfaiyeleri, elektrikli araç yangınlarına yönelik Ankara’daki bir firma tarafından üretimi yapılan yangın söndürme battaniyesini, tatbikatla tanıttı.

Kaynak: DHA
Elektrikli araç yangınlarına karşı yerli çözüm: Özel olarak geliştirildi - Resim: 1

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, elektrikli araç yangınlarına yönelik Ankara’daki bir firma tarafından üretimi yapılan yangın söndürme battaniyesinin tanıtımı tatbikatla yaptı.

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Elektrikli araç yangınlarına karşı yerli çözüm: Özel olarak geliştirildi - Resim: 2

Tatbikatta, patlama riskine karşı camları ve iç donanımı sökülen elektrikli otomobilde çıkan yangına, ekipleri battaniye ile müdahale ederek saniyeler içerisinde söndürdü.

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Elektrikli araç yangınlarına karşı yerli çözüm: Özel olarak geliştirildi - Resim: 3

Elektrikli araç yangınlarında alevlerin ve toksik gazların etrafa yayılmasını önleyen battaniye, itfaiyenin su, köpük ve kuru kimyevi toz kullanımını minimuma indiriyor. 3 bin 500 avrodan satışa sunulan yerli üretim yangın battaniyesi, karbon ve grafit karışımı kumaştan oluşuyor.

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Elektrikli araç yangınlarına karşı yerli çözüm: Özel olarak geliştirildi - Resim: 4

En az 20 kez kullanılabilen battaniye Antalya, Malatya, Giresun, Kocaeli ve Ankara itfaiyesi tarafından toplamda 30 adet olarak satın alındı. Battaniye, araçların üzerine örtülerek, alevleri saniyeler içerisinde söndürüyor. (DHA)

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