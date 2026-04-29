Elektrikli dünyasının yeni yıldızı SUV dünyasında dengeleri bozdu; menzili gücü olay oldu!
Porsche, elektrikli dönüşümünde vites büyüterek SUV segmentinin amiral gemisini tamamen elektrikle buluşturdu. Yeni Porsche Cayenne Coupé Electric, 911’den miras kalan tasarım çizgilerini, 1.156 PS'e varan dudak uçuklatan performansı ve 670 kilometrelik menziliyle birleştirerek ezber bozmaya geliyor.
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Porsche, SUV dünyasında dengeleri değiştirecek tamamen elektrikli Cayenne Coupé modelini resmi olarak tanıttı.
1 / 22
911 modelinin ikonik tavan çizgisinden ilham alan yeni Coupé, 0,23 Cd sürtünme katsayısıyla aerodinamik bir şaheser sunuyor.
2 / 22
850 kW (1.156 PS) güç üreten Turbo versiyonuyla 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2,5 saniyede tamamlayan araç, 800V hızlı şarj mimarisiyle de teknolojinin zirvesinde yer alıyor.
3 / 22
Otomotiv dünyasının merakla beklediği hamle geldi: Porsche, SUV segmentindeki efsane modeli Cayenne’i tamamen elektrikli Coupé formuyla sahnelerle buluşturdu.
4 / 22