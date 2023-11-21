Elektrikli otomobilde ÖTV indirimi: Bu araçların fiyatı 500 bin TL düşecek
Elektrikli otomobilde ÖTV düzenlemesiyle birlikte bazı araçların fiyatı 500 bin TL düşecek. İşte vergi avantajlı dilimde yer alacak elektrikli otomobiller ve fiyatları...
Motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller vergi avantajlı dilimde yer alacak.
NTV'den Murat Şahin'in aktardığına göre, düzenleme ile alt dilimlerdeki araçlarda fiyat bir miktar artabilir. Ancak yüzde 40'lık dilimden yüzde 10'luk dilime gerileyen araçlarda 500 bin TL'ye kadar fiyat düşüşü olacak.
Bu düzenleme öncesinde ÖTV ve KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 650 bin TL'nin üzerine çıkan elektrikli otomobiller yüzde 40'lık ÖTV dilimine geçiş yapıyordu ve otomatik olarak fiyatları 2 milyon 100 bin TL'nin üzerine çıkıyordu. Matrahın 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarılmasıyla yüzde 10 ÖTV ve yüzde 20 KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller vergi avantajlı dilimde yer alacak.
Son aylarda ülkemize gelen elektrikli otomobiller 1 milyon 500 bin ila 1 milyon 600 bin TL arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya giriyordu. Markalar modellerini yüzde 10'luk dilimde tutmak için yoğun çaba gösterirken artık elleri biraz rahatlayacak. Bu alt dilimde bir miktar fiyat artışı getirebilir.