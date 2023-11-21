Elektrikli otomobilde ÖTV indirimi: Bu araçların fiyatı 500 bin TL düşecek

Bu düzenleme öncesinde ÖTV ve KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 650 bin TL'nin üzerine çıkan elektrikli otomobiller yüzde 40'lık ÖTV dilimine geçiş yapıyordu ve otomatik olarak fiyatları 2 milyon 100 bin TL'nin üzerine çıkıyordu. Matrahın 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarılmasıyla yüzde 10 ÖTV ve yüzde 20 KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller vergi avantajlı dilimde yer alacak.