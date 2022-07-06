Elektrikli otomobillerde ÖTV indirimi fiyatları düşürdü: İşte en güncel sıfır otomobil fiyatları

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİNDE NE DEĞİŞTİ?

Yeni düzenleme ile birlikte motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, yüzde 10 olarak uygulanacak.

160 kW altı, ancak matrahı 700 bin TL ve üstü olan araçlarda yüzde 40; 160 kW üstü ve matrahı 750 bin TL'yi geçmeyenlerde yüzde 50, geçenlerde ise yüzde 60 olarak belirlenecek.

Elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde yapılan değişiklikte, oranlar haricinde en büyük değişikliğin hesaba matrah değerlerinin de eklenmesi olduğu görülüyor.

BAZI OTOMOBİL MODELLERİNDE 300 BİN TL'LİK İNDİRİM

Pazardaki Çinli modeller Skywell ET5 ve Seres 3 ise, ÖTV değişkliğinden en çok etkilenen haberler arasında yer alıyor. Her iki otomobilin de ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 10'a düşerek tüketicisine yaklaşık 300 bin liradan fazla fiyat avantajı sağlayacak.

Elektrikli Hyundai Kona'nın fiyatı ise 895 bin TL'den 787 bin TL'ye kadar düşecek.

*Bunun dışında, fiyatı düşmesi beklenen diğer elektrikli araçlar şu şekilde: