Elektrikli Peugeot E-308 iddialı fiyatıyla Türkiye'de

Verimlilik, yeni PEUGEOT E-308 mühendisleri için en temel odaklandıkları konuydu. Motor, akü, aerodinami, ağırlık optimizasyonu ve A sınıfı lastiklerin kullanılması gibi, sürtünme kayıplarının azaltılması yönünde son derece hassas ve detaylı süreçler, enerji tüketiminin önemli oranda düşürülmesini sağladı. Sonuçta elde edilen 100 km’de 15,1 kWsa tüketim değeri, C segmentindeki tamamen elektrikli araçlar arasında yeni bir standart anlamına geliyor. Ayrıca, enerji tüketimini mümkün olduğunca etkin bir şekilde yönetmek için sürücü kendi sürüş modunu, “ECO”, “NORMAL” ve “SPORT” gibi 3 ayrı şekilde seçebiliyor. Bunlara ek olarak “FREN” modu sayesinde, enerji geri kazanımını optimize etmek için gaz pedalı bırakıldığında yavaşlama artırabiliyor; tek pedallı sürüş gerçekleştirebiliyor. Entegre üç fazlı şarj cihazı standart olarak sunuluyor ve 11 kW güç değerine sahip. Şarj soketi tüm şarj modları ile uyumlu. Batarya, 100kW’lık hızlı bir şarj noktasında 30 dakikadan daha kısa bir sürede sıfırdan yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Wallbox ile şarj süresi ise 0’dan yüzde 80’e 5 saatte tamamlanıyor. Yeni PEUGEOT E-308, sürücüyü sakin ve güvenli sürüşe teşvik etmek üzere; güvenli takip mesafesini koruyan Dur-Kalk Fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, 75 metreye kadar algılayabilen uzun menzilli Kör Kokta Uyarı Sistemi, geri manevralarda hayatı kolaylaştıran Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi gibi, yeni nesil sürüş yardımcıları ile destekliyor.