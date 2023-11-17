Elektrikli Peugeot E-308 iddialı fiyatıyla Türkiye'de
Peugeot'un kompakt hatchback sınıfındaki başarılı modeli 308’in, tamamen elektrikli versiyonu E-308, iddialı bir liste fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.
Yeni PEUGEOT 308 modeliyle birlikte gerek tasarım gerek sürüş dinamikleri ve teknolojik özellikler bakımından eşsiz bir deneyim sunan PEUGEOT, Kasım 2023 itibarıyla, 1 milyon 565 bin TL’lik fiyatla Türkiye’de satışa sunduğu yeni PEUGEOT E-308 ile elektrikli model çeşitliliğini artırarak, çıtayı daha da yükseltiyor. Kusursuz tasarımı, PEUGEOT 3D i-Cockpit® ile donatılmış üst düzey iç mekânı, 156 HP’lik elektrikli motorunun sağladığı performansa eşlik eden 0 emisyonlu sürüş özellikleri ve 400 km’nin üzerine (WLTP) ulaşabilen menziliyle yeni PEUGEOT E-308, kompakt hatchback segmentinde markanın iddiasını artırıyor.
Yeni PEUGEOT E-308, anlık hızlanma tepkileri sağlayan 115 kW (156 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 270 Nm tork değerine sahip yeni, tamamen elektrikli bir motorla satışa sunuluyor. Yeni motor sayesinde E-308, sessiz, titreşimsiz ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sunuyor. PEUGEOT E-308’deki ısı pompası, menzili optimize ederken, elektrikli motorlara özgü, anlık tepki ile yüksek performans seviyesini koruyor. Yeni nesil bir teknolojiye sahip, 54 kWsa yüksek voltajlı (51 kWsa kullanım) bir batarya kullanılıyor. E-308’deki Lityum İyon batarya, 375 volt ile çalışıyor ve WLTP protokolüne göre, şehir içinde 510-525 km, birleşik olarak da 410-413 km arasında menzil sağlıyor. 0-100 km/s hızlanması 10.5 saniye olan E-308’in maksimum hızı 170 km/s.
Verimlilik, yeni PEUGEOT E-308 mühendisleri için en temel odaklandıkları konuydu. Motor, akü, aerodinami, ağırlık optimizasyonu ve A sınıfı lastiklerin kullanılması gibi, sürtünme kayıplarının azaltılması yönünde son derece hassas ve detaylı süreçler, enerji tüketiminin önemli oranda düşürülmesini sağladı. Sonuçta elde edilen 100 km’de 15,1 kWsa tüketim değeri, C segmentindeki tamamen elektrikli araçlar arasında yeni bir standart anlamına geliyor. Ayrıca, enerji tüketimini mümkün olduğunca etkin bir şekilde yönetmek için sürücü kendi sürüş modunu, “ECO”, “NORMAL” ve “SPORT” gibi 3 ayrı şekilde seçebiliyor. Bunlara ek olarak “FREN” modu sayesinde, enerji geri kazanımını optimize etmek için gaz pedalı bırakıldığında yavaşlama artırabiliyor; tek pedallı sürüş gerçekleştirebiliyor. Entegre üç fazlı şarj cihazı standart olarak sunuluyor ve 11 kW güç değerine sahip. Şarj soketi tüm şarj modları ile uyumlu. Batarya, 100kW’lık hızlı bir şarj noktasında 30 dakikadan daha kısa bir sürede sıfırdan yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Wallbox ile şarj süresi ise 0’dan yüzde 80’e 5 saatte tamamlanıyor. Yeni PEUGEOT E-308, sürücüyü sakin ve güvenli sürüşe teşvik etmek üzere; güvenli takip mesafesini koruyan Dur-Kalk Fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, 75 metreye kadar algılayabilen uzun menzilli Kör Kokta Uyarı Sistemi, geri manevralarda hayatı kolaylaştıran Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi gibi, yeni nesil sürüş yardımcıları ile destekliyor.
Yeni PEUGEOT E-308’in tasarımı, hem PEUGEOT DNA’sına hem de dinamik ve üst sınıf dünyasına dayanıyor. Uzun ön kaput, silueti güzelleştiriyor. Ayrıca markanın yeni logosu, ızgaranın ortasında gururla sergileniyor. Mimarinin genel optimizasyonu, iç mekân ferahlığına katkı sağlıyor. Önde, aslan pençesi imzalı far tasarımı, E-308’i PEUGEOT ailesine kusursuz bir şekilde entegre ederken, Matrix Full LED farları çerçeveliyor. Benzer şekilde arkadaki üçlü aslan pençesi LED stop lambaları da marka aidiyetine vurgu yapıyor. Yeni 18 inçlik alüminyum alaşım jantlar, 225/45 R18 ölçüsündeki lastiklerle çevreleniyor ve yeni PEUGEOT E-308 için özel olarak geliştirildi. Bu jantlar, özellikle aerodinamik verimliliği ve performansı optimize etmek için tasarlandı. GT donanım kapsamında ayrıca, özel GT Tasarımı Parlak Krom Ön Izgara, Parlak Siyah Arka Tampon Eklentisi ve Gövde Rengi Arka Spoiler, Parlak Siyah Bagaj Şeridi, Gövde Altı Genişleticileri, Gövde Rengi Kapı Kolları ve Parlak Siyah Yan Aynalar, Elektrikli, Isıtmalı, Otomatik Katlanır, LED Sinyalli Yan Aynalar ve Karartılmış Arka Camlar sunuluyor. 1.684 kg ağırlığındaki yeni PEUGEOT E-308, 4367 mm uzunluğunda, 1859 mm genişliğinde ve 1481 mm yüksekliğinde. Aks mesafesi 2675 mm iken ön iz genişliği 1560 mm ve arka iz genişliği 1552 mm. Bagaj hacmi ise 361 litre. 7 farklı gövde renk seçeneği arasında Olivin Yeşil, Selenyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah, Okenit Beyaz, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi’den biri tercih edilebiliyor.