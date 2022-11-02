Elektrikli SUV'u bambaşka bir noktaya taşıyacak dev ortaya çıktı
Skoda, sportif RS ailesine yeni bir tam elektrikli model daha ekledi.
ENYAQ COUPÉ RS iV’nin ardından ENYAQ RS iV modelini de tanıtan Skoda, bu araçta 220 kW güç ve 460 Nm tork üreten iki elektrikli motora yer verdi.
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Dört çeker sürüşe sahip ENYAQ RS iV'nin sadece 0.265 Cd olan sürtünme direncinin de katkısıyla 500 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabildiği açıklanıyor.
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Diğer ENYAQ iV modellerinden 20 km/s daha fazla şekilde maksimum 180 km/s hıza erişebilen sıfır emisyonlu araç 0-100 km/s hızlanmasını ise 6.5 saniyede tamamlıyor.
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82 kWh kapasiteli bataryaya sahip olan model, 135 kW maksimum şarj gücüyle sadece 36 dakikada yüzde 10’den yüzde 80’e şarj olabiliyor.
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