En az sorun çıkartan otomobiller belli oldu
İster sıfır km olsun ister ikinci el araç sahiplerinin araç satın alırken en çok düşündüğü konuların başında "servis maliyetleri" geliyor. ABD'den CarMD adlı araştırma şirketi "en az bozulan" otomobil markalarını listeledi. İşte zirvedeki 5 marka...
Amerika Birleşik Devletleri’nden CarMD araştırma şirketi servis ihtiyacı en az olan ve sahiplerine en az sorun çıkartan otomobil markalarını sıraladı.
İşte CarMD’ye göre en az bozulan 5 otomobil markası.
5- HONDA
Türkiye’de modifiyeyi popülerleştiren marka. Japon üretici Honda listede 5. sırada yer buldu. Türkiye'de oldukça popüler olan Honda 7’den 70’e birçok kullanıcının tercihi.
4- HYUNDAI
Japonların arasında kendine yer bulan Koreli üretici Hyundai en sağlam otomobiller listesinde kendine 4. sırada yer buldu. Türkiye’de de belirli bir popüleriteye ulaşan Hyundai satış rakamları konusunda da Nisan 2023 listesinde iyi bir sıraya sahip. Geçtiğimiz dönemlerde şanzımanlarıyla ilgili yaşanan problemin ardından marka duruma el attı ve tekrardan en az bozulan otomobiller listesinde kendine yer buldu.