En az sorun çıkartan otomobiller belli oldu

4- HYUNDAI

Japonların arasında kendine yer bulan Koreli üretici Hyundai en sağlam otomobiller listesinde kendine 4. sırada yer buldu. Türkiye’de de belirli bir popüleriteye ulaşan Hyundai satış rakamları konusunda da Nisan 2023 listesinde iyi bir sıraya sahip. Geçtiğimiz dönemlerde şanzımanlarıyla ilgili yaşanan problemin ardından marka duruma el attı ve tekrardan en az bozulan otomobiller listesinde kendine yer buldu.