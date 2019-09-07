  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Eylül 2019 00:15

En az yakan otomobiller listesi güncellendi

Yeni otomobil alacak ya da arabasını değiştirecek olan sürücüler genellikle en az yakan araçları tercih etmeye çalışırlar. İşte en az yakıt tüketen adeta yakıtı koklayan arabaların listesi... .

En az yakan otomobiller listesi güncellendi

Hyundai i10 1.0 Style

1/ 82
En az yakan otomobiller listesi güncellendi

Fiat Panda 1.2 Pop

2/ 82
En az yakan otomobiller listesi güncellendi

Dacia Sandero Stepway 0.9 Turbo

3/ 82
En az yakan otomobiller listesi güncellendi

Fiat Punto 1.2 Popstar

4/ 82
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM