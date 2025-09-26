En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti

TÜRKİYE’DEN GÜÇLÜ PERFORMANS

Türkiye, 2025 yılında 654 bin 413 adet otomobil satışı ile Avrupa sıralamasında 6. sıraya yükseldi. Bu rakam, bir önceki yıla göre %8’lik artış anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu yükseliş, hem iç pazardaki canlı talebi hem de otomotiv sektöründeki dinamizmi ortaya koyuyor.