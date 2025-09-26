En çok otomobil satılan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti
Avrupa'da 2025 yılına ilişkin otomobil satış rakamları açıklandı. En çok araç satılan ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.
Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık ve EFTA ülkelerini kapsayan bölgede, 2025 yılı otomobil satış rakamları belli oldu.
Toplam 8 milyon 691 bin 840 otomobil satışı gerçekleşirken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %0,37’lik artışa işaret etti.
Pazar payında en dikkat çekici artış %40,83 ile Litvanya’da görülürken, en büyük daralma ise %39,84 ile Estonya’da yaşandı.
TÜRKİYE’DEN GÜÇLÜ PERFORMANS
Türkiye, 2025 yılında 654 bin 413 adet otomobil satışı ile Avrupa sıralamasında 6. sıraya yükseldi. Bu rakam, bir önceki yıla göre %8’lik artış anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu yükseliş, hem iç pazardaki canlı talebi hem de otomotiv sektöründeki dinamizmi ortaya koyuyor.
