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  4. 2023 yılında en çok satan otomobiller belli oldu: Hangi model kaç adet sattı?

En çok satan otomobiller belli oldu: Hangi model kaç adet sattı?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2023 yılında en çok satan otomobil modelleri belli oldu.

En çok satan otomobiller belli oldu: Hangi model kaç adet sattı? - Resim: 1

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,7 oranında artarak 755.282 adet olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ağustos ayına göre yüzde 78,9 artarak 86.454 adet oldu.

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En çok satan otomobiller belli oldu: Hangi model kaç adet sattı? - Resim: 2

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 64,3 oranında artarak 582.419 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 66,4 artarak 172.863 adet oldu.

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En çok satan otomobiller belli oldu: Hangi model kaç adet sattı? - Resim: 3

İşte 2023 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

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En çok satan otomobiller belli oldu: Hangi model kaç adet sattı? - Resim: 4

LAMBORGHINI 11 adet satıldı

En çok satan modeli Urus: 7 adet

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