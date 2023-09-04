En çok satan otomobiller belli oldu: Hangi model kaç adet sattı?
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2023 yılında en çok satan otomobil modelleri belli oldu.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,7 oranında artarak 755.282 adet olarak gerçekleşti.
2023 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ağustos ayına göre yüzde 78,9 artarak 86.454 adet oldu.
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Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 64,3 oranında artarak 582.419 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 66,4 artarak 172.863 adet oldu.
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İşte 2023 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
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LAMBORGHINI 11 adet satıldı
En çok satan modeli Urus: 7 adet
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