En çok satılan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte ikinci elde en çok tercih edilenler
ürkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 148 bin satış yapıldı. İşte en çok satılan ikinci el otomobiller...
Şubat ayına kıyasla satışlarda yüzde 29 artış olurken, geçen yılın mart ayına kıyasla satışlarda yüzde 19, son 3 yılın ortalamasına bakıldığında da yüzde 11 düşüş kaydedildi.
1 / 17
Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı da yüzde 19 olarak belirlendi.
2 / 17
İşte en çok satılan 10 marka
Mart ayında 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomobil (binek ve hafif ticari) markası 19 bin 683 satışla ilk sırada Volkswagen oldu.
3 / 17
17 bin 526 adet ile üçüncü sırada Fiat izledi.
4 / 17