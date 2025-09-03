En sevilen SUV ailesinin büyük ağabeyi OMODA 7 yıl sonunda Türkiye’de
Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA'nın yeni D-SUV modeli OMODA 7’yi yıl sonunda Türkiye pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor.
Otomotiv sektörünün yenilikçi markası OMODA, üst düzey teknolojileriyle olduğu kadar etkileyici tasarımıyla da dikkatleri üzerine çeken D-SUV segmentindeki yeni modeli OMODA 7’yi yıl sonunda Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu adım, grubun Türkiye’deki genişlemesinde kilit bir aşamayı temsil ederken, yerel tüketicilere taze bir mobilite deneyimi sunma vaadi taşıyor.
OMODA ve JAECOO markası altında geliştirilen yepyeni amiral gemisi model OMODA 7, ileri teknoloji ve şık tasarım etrafında şekillendirilerek premium mobilite deneyimini yeniden tanımlıyor. Model, dinamik ve akıcı dış hatları ile modern estetik anlayışı ve markanın benzersiz karakterini ortaya koyuyor.
OMODA 7, geleceğin estetiğini mükemmel şekilde yorumluyor. “ART IN MOTION” aile tasarım dilini miras alarak yepyeni Art in Motion X tasarım diline evrildi. “X” estetiği, aracın detaylarına derinlemesine entegre edilerek sonsuz olasılıkları simgeliyor, araca öncü bir cazibe kazandırıyor ve durağan güzellikle dinamizmi mükemmel biçimde buluşturuyor. OMODA 7’nin ön ızgara tasarımı, gizem dolu keskin hatlara sahip “X” tasarım konseptiyle öne çıkıyor.
Akıcı gövde formu ve çerçevesiz ızgara ile uyum içinde olan bu tasarım hem ince işçiliği hem de geleceğin lüks tasarım tarzını ortaya koyuyor. Öne eğik dalış pozisyonu ise aracın her an harekete hazır bir dinamizm taşımasını sağlıyor ve fütüristik SUV cazibesini güçlü bir şekilde yansıtıyor. Yan profilde, OMODA 7’nin akıcı gövde çizgileri farlardan arka bölüme doğru uzanıyor. OMODA 7, 4660 mm uzunluğu, 1875 mm genişliği ve 1670 mm yüksekliği ile D-SUV sınıfında dikkat çekici boyutlara sahip.