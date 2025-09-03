En sevilen SUV ailesinin büyük ağabeyi OMODA 7 yıl sonunda Türkiye’de

Akıcı gövde formu ve çerçevesiz ızgara ile uyum içinde olan bu tasarım hem ince işçiliği hem de geleceğin lüks tasarım tarzını ortaya koyuyor. Öne eğik dalış pozisyonu ise aracın her an harekete hazır bir dinamizm taşımasını sağlıyor ve fütüristik SUV cazibesini güçlü bir şekilde yansıtıyor. Yan profilde, OMODA 7’nin akıcı gövde çizgileri farlardan arka bölüme doğru uzanıyor. OMODA 7, 4660 mm uzunluğu, 1875 mm genişliği ve 1670 mm yüksekliği ile D-SUV sınıfında dikkat çekici boyutlara sahip.