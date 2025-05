En sevilen SUV yenilendi... Artık hem hibrit hem de yüzde 100 elektrikli seçeneğiyle geliyor

Citroën, yeni C5 Aircross ile Avrupa'da önemli bir segment olan C-SUV pazarında yeni bir konum kazanıyor. Bu yeni model, 2024 sonbaharında Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan C5 Aircross Concept'in tüm vaatlerini yerine getiriyor. İkinci nesil C5 Aircross, her açıdan gelecek için atılmış önemli bir adım olup bu segmentteki müşterilerin beklentilerine kapsamlı bir yanıtoluşturuyor. Tasarımı güçlü ve kaslı olup, ince ve aerodinamik çözümler de içeriyor. Konforu C-SUV'lar arasında yeni bir standart belirliyor; motor seçeneği ne olursa olsun her zaman ikinci sırada muazzam yaşama alanı ve geniş bir bagaj sunan kabiniyle konfor sınıfı bir his yaşatıyor. Yeni C5 Aircross, Citroën Matrix LED farlar veya Pack Drive Assist 2.0 gibi konforlu sürüş destek sistemleri sayesinde daha fazla güvenlik seçeneği sunuyor. Akıllı tasarımı, yaşama alanından hiçbir kayıp yaşamadan farklı bataryaların yerleştirilmesine olanak tanırken, çapı 740 mm ile 20 inçe kadar büyük jantlara olanak sağlıyor. STLA Medium platformu müşterilere çok sayıda sürüş yardımcısı dışında sürüşü daha eğlenceli ve stressiz hale getiren en güncel bağlantı ve bilgi-eğlence arayüzleri de sunuyor. Yeni C5 Aircross, Fransa'da geliştirildi ve Citroën'in Rennes fabrikasında üretiliyor. 2025 yılının ikinci yarısında Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.