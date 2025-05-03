En sevilen SUV yenilendi... Artık hem hibrit hem de yüzde 100 elektrikli seçeneğiyle geliyor
Fransız otomotiv devi Citroën, yeni Stellantis STLA Medium platformundan yararlanan ve daha fazla kullanım alanı ile güvenlik özellikleri sunan ikinci nesil C5 Aircross’u iddialı hibrit ve elektrikli motor seçenekleriyle birlikte geliyor
Yeni C5 Aircross, prestijli tasarımı, verimliliği artıran aerodinamik yapısı ve iç mekanda konfor sağlayan güçlü ve kendine güvenen tasarımıyla dikkat çekiyor. Kabin içi konforuyla öne çıkan araç, rekor seviyedeki arka koltuk genişliği, ihtiyaçlara en iyi şekilde çözüm sunan geniş bagaj hacmi ve gelişmiş teknolojisi ile konforlu bir SUV ile seyahat etme hissini en üst seviyeye taşıyor. Yeni C5 Aircross, hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli olmak üzere üç farklı elektrikli güç-aktarma sistemi ile müşterilere geniş bir yelpazede seçme özgürlüğü sunuyor. Ayrıca yeni C5 Aircross, gelişmiş sürüş destek sistemleri ile yolculukları daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Tüm bu özellikleri ile yeni C5 Aircross, 2025 yılının ikinci yarısında Avrupa pazarlarında satışa sunulmaya başlayacak.
Citroën, yeni C5 Aircross ile Avrupa'da önemli bir segment olan C-SUV pazarında yeni bir konum kazanıyor. Bu yeni model, 2024 sonbaharında Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan C5 Aircross Concept'in tüm vaatlerini yerine getiriyor. İkinci nesil C5 Aircross, her açıdan gelecek için atılmış önemli bir adım olup bu segmentteki müşterilerin beklentilerine kapsamlı bir yanıtoluşturuyor. Tasarımı güçlü ve kaslı olup, ince ve aerodinamik çözümler de içeriyor. Konforu C-SUV'lar arasında yeni bir standart belirliyor; motor seçeneği ne olursa olsun her zaman ikinci sırada muazzam yaşama alanı ve geniş bir bagaj sunan kabiniyle konfor sınıfı bir his yaşatıyor. Yeni C5 Aircross, Citroën Matrix LED farlar veya Pack Drive Assist 2.0 gibi konforlu sürüş destek sistemleri sayesinde daha fazla güvenlik seçeneği sunuyor. Akıllı tasarımı, yaşama alanından hiçbir kayıp yaşamadan farklı bataryaların yerleştirilmesine olanak tanırken, çapı 740 mm ile 20 inçe kadar büyük jantlara olanak sağlıyor. STLA Medium platformu müşterilere çok sayıda sürüş yardımcısı dışında sürüşü daha eğlenceli ve stressiz hale getiren en güncel bağlantı ve bilgi-eğlence arayüzleri de sunuyor. Yeni C5 Aircross, Fransa'da geliştirildi ve Citroën'in Rennes fabrikasında üretiliyor. 2025 yılının ikinci yarısında Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.
Aerodinamik tasarımlı güçlü ve geniş SUV: Yeni C5 Aircross, yolda güçlü bir duruşa sahip tasarımı, optimize edilmiş aerodinamik yapısı ve geniş iç mekânı ile öne çıkıyor. Citroën tasarımcıları, yeni C5 Aircross'un her parçasını hem tasarımı hem de verimliliği optimize etme hedefiyle tasarladı. Yeni C5 Aircross, önceki kıvrımlı profilinden uzaklaşarak Citroën'in yeni tasarım dilinin güçlü ve keskin hatlarını benimsiyor. STLA Medium platformu sayesinde C5 Aircross'un yüksekliği 1,66 metre olarak kalıyor. Böylece daha iyi hava akışı sağlamaya yardımcı olurken, aynı zamanda iç mekân hacmini artırıyor ve bu arada 200 mm yerden yüksekliği de koruyor. Önceki nesilde 0,84 olan SCX değeri, 0,75 ile önemli bir gelişme kaydetmiş durumda. Bu gelişim müşterilere kazanım sağlıyor ve önceki nesille kıyaslandığında otoyolda 30 kilometrenin üzerinde ek bir elektrikli menzil anlamına geliyor. Citroën, Stellantis STLA-Medium platformun kazanımları sayesinde yeni C5 Aircross mükemmel bir denge kazanırken, aynı zamanda oldukça cömertboyutlar ortaya koyuyor: 4.652 mm uzunluk (+150 mm) ve 1.902 mm genişlik. Aks mesafesi, önceki C5 Aircross ile kıyaslandığında 60 mm artarak 2.784 mm'ye ulaşıyor.. Bu artışın neredeyse tamamı arka koltuk yolcularının diz mesafesine yansıyor. Bu platform tasarım açısından Citroën'de bir ilk olan 20 inçe kadar jantlarla birlikte 740 mm (+20 mm) tekerlek çevresi sağlıyor. Bu jantlar, otomobilin yan cephe tasarımına ekstra güç katıyor. Yeni C5 Aircross'ta renkli klipsler yer alıyor ve bunlar en güncel Citroën modellerinin tasarım imzası niteliğinde.
En üst düzey konfor deneyimi, bir SUV Lounge: Citroën, yeni C5 Aircross ile pazardaki en konforlu elektrikli C segment aile tipi SUV modeli sunuyor. C5 Aircross'un iç mekanı, yolcuların ve sürücünün hayatını olabildiğince kolaylaştırarak, kendilerini iyi hissedecekleri bir atmosfer yaratmayı amaçlayan Citroën'in C-Zen Lounge mimarisi prensiplerine göre tasarlandı. Yeni Citroën C5 Aircross'ta yolcular sanki bir oturma odasında oturuyormuş gibi hissediyor. Citroën'in ‘Kanepe Tasarımı’, uzun ve yatay bir ön konsol olup, ev ortamı hissinde bir tasarıma sahip. Ön konsolun alt kısmı, kapı panellerine ve koltuklara kadar uzanan kaliteli bir köpük malzemeyle kaplı olup gerçek bir kozadaki gibi homojen ve konforlu bir atmosfer yaratıyor. Bir diğer dikkat çeken unsur ise ön konsolda ve koltuklarda yer alan renkli noktalar. Bunlar, aracın dış görünümüne gönderme olarak, aracın dış kısmındaki renkli klipsleri anımsatıyor. Yeni Citroën Advanced Comfort® koltuklar, C5 Aircross'taki konforun en önemli unsurların biri. Citroën araştırmalarının ve diğer Citroën modelleriyle kazanılan deneyimin yansıması olan yeni C5 Aircross'taki Citroën Advanced Comfort® koltuklar, benzeri görülmemiş bir konfor seviyesi sunuyor. 10 farklı ayara sahip elektrikli ön koltuklar, ısıtma, soğutma ve beş programlı masaj işlevi ile en üst düzeyde konfor sağlıyor. Aracın arkasında oturan yolcular da Citroën Advanced Comfort®'un tüm özelliklerinden yararlanıyor. Buna yüksek kaliteli köpükle donatılan koltuklar da dahil. Özellikle uzun yolculuklarda optimum konfor için arka koltuk sırtları 21 ile 33 arasında eğim ayarına sahip. Ayrıca üst donanım seviyelerinde arka koltuklar için ısıtma özelliği de sunuluyor.