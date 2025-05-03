En sevilen SUV yenilendi... Artık hem hibrit hem de yüzde 100 elektrikli seçeneğiyle geliyor

En üst düzey konfor deneyimi, bir SUV Lounge: Citroën, yeni C5 Aircross ile pazardaki en konforlu elektrikli C segment aile tipi SUV modeli sunuyor. C5 Aircross'un iç mekanı, yolcuların ve sürücünün hayatını olabildiğince kolaylaştırarak, kendilerini iyi hissedecekleri bir atmosfer yaratmayı amaçlayan Citroën'in C-Zen Lounge mimarisi prensiplerine göre tasarlandı. Yeni Citroën C5 Aircross'ta yolcular sanki bir oturma odasında oturuyormuş gibi hissediyor. Citroën'in ‘Kanepe Tasarımı’, uzun ve yatay bir ön konsol olup, ev ortamı hissinde bir tasarıma sahip. Ön konsolun alt kısmı, kapı panellerine ve koltuklara kadar uzanan kaliteli bir köpük malzemeyle kaplı olup gerçek bir kozadaki gibi homojen ve konforlu bir atmosfer yaratıyor. Bir diğer dikkat çeken unsur ise ön konsolda ve koltuklarda yer alan renkli noktalar. Bunlar, aracın dış görünümüne gönderme olarak, aracın dış kısmındaki renkli klipsleri anımsatıyor. Yeni Citroën Advanced Comfort® koltuklar, C5 Aircross'taki konforun en önemli unsurların biri. Citroën araştırmalarının ve diğer Citroën modelleriyle kazanılan deneyimin yansıması olan yeni C5 Aircross'taki Citroën Advanced Comfort® koltuklar, benzeri görülmemiş bir konfor seviyesi sunuyor. 10 farklı ayara sahip elektrikli ön koltuklar, ısıtma, soğutma ve beş programlı masaj işlevi ile en üst düzeyde konfor sağlıyor. Aracın arkasında oturan yolcular da Citroën Advanced Comfort®'un tüm özelliklerinden yararlanıyor. Buna yüksek kaliteli köpükle donatılan koltuklar da dahil. Özellikle uzun yolculuklarda optimum konfor için arka koltuk sırtları 21 ile 33 arasında eğim ayarına sahip. Ayrıca üst donanım seviyelerinde arka koltuklar için ısıtma özelliği de sunuluyor.