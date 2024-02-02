En ucuz elektrikli otomobil satışa çıktı! Fiyatıyla olay yarattı
Citroen'in yeni elektrikli otomobili e-c3 Avrupa'da satışa sunuldu. Yeni Citroen e-C3'ün yılın üçüncü çeyreğinden itibaren Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Citroen e-C3'ün Türkiye'de satın alınabilecek en uygun fiyatlı elektrikli otomobil olması bekleniyor.
Citroen'in yeni elektrikli modeli e-C3 Avrupa'da satışa çıktı. 23 bin 300 euroluk fiyatıyla dikkat çeken Citroen e-C3'ün Türkiye'de satın alınabilecek en uygun fiyatlı elektrikli otomobil olması bekleniyor.
Yeni Citroen e-C3, tamamen elektrikli altyapısıyla, sıfır gürültü ve sıfır titreşim sunarak daha dingin bir sürüş deneyimi sağlıyor.
320 KİLOMETREYE KADAR MENZİL
320 km’ye kadar WLTP sürüş menzili sunabilen 44 kWsa batarya paketi ve sadece 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj performansı sağlayan 100 kW DC hızlı şarj özelliğiyle e-C3, elektrikli araç kullanımını kolaylaştırıyor.
TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
e-C3 modelini Türkiye’de 2024’ün son çeyreğinden itibaren, rekabetçi fiyatlardan sunmayı planlayan Citroën, tamamen elektrikli ulaşımı herkes için erişilebilir kılma misyonunu sürdürüyor.