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En ucuz elektrikli otomobil satışa çıktı! Fiyatıyla olay yarattı

Citroen'in yeni elektrikli otomobili e-c3 Avrupa'da satışa sunuldu. Yeni Citroen e-C3'ün yılın üçüncü çeyreğinden itibaren Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Citroen e-C3'ün Türkiye'de satın alınabilecek en uygun fiyatlı elektrikli otomobil olması bekleniyor.

En ucuz elektrikli otomobil satışa çıktı! Fiyatıyla olay yarattı - Resim: 1

Citroen'in yeni elektrikli modeli e-C3 Avrupa'da satışa çıktı. 23 bin 300 euroluk fiyatıyla dikkat çeken Citroen e-C3'ün Türkiye'de satın alınabilecek en uygun fiyatlı elektrikli otomobil olması bekleniyor. 

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En ucuz elektrikli otomobil satışa çıktı! Fiyatıyla olay yarattı - Resim: 2

Yeni Citroen e-C3, tamamen elektrikli altyapısıyla, sıfır gürültü ve sıfır titreşim sunarak daha dingin bir sürüş deneyimi sağlıyor.

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En ucuz elektrikli otomobil satışa çıktı! Fiyatıyla olay yarattı - Resim: 3

320 KİLOMETREYE KADAR MENZİL

320 km’ye kadar WLTP sürüş menzili sunabilen 44 kWsa batarya paketi ve sadece 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj performansı sağlayan 100 kW DC hızlı şarj özelliğiyle e-C3, elektrikli araç kullanımını kolaylaştırıyor.

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En ucuz elektrikli otomobil satışa çıktı! Fiyatıyla olay yarattı - Resim: 4

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

e-C3 modelini Türkiye’de 2024’ün son çeyreğinden itibaren, rekabetçi fiyatlardan sunmayı planlayan Citroën, tamamen elektrikli ulaşımı herkes için erişilebilir kılma misyonunu sürdürüyor.

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