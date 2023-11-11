En ucuz sıfır araba hangisi? Bu listeye bakmadan araç almayın
2023 sonuna yaklaşırken sıfır otomobilde indirim ve kampanyalar hız kazandı. Peki Kasım 2023 itibariyle en ucuz sıfır arabalar hangileri? İşte o liste...
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODMB) verilerine göre, toplam otomobil satışları 2023 Ekim’de yıllık bazda yüzde 74 artarak 82 bin 611 adede çıktı.
2023 sonuna yaklaşırken markaların sıfır otomobil kampanyaları hız kazandı.
OTOMOBİL YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI
Artan faizler nedeniyle otomobil yatırımcı aracı olmaktan çıkarken, 3-6 aylık bekleme dönemi de sona erdi. Artık araçlar hemen teslim alınabiliyor.
EN UCUZ SIFIR ARABA HANGİSİ?
Markaların ellerinde araçlar arttıkça piyasa eski günlerine dönmeye başladı. Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri belli oldu. Peki Kasım 2023 itibariyle en ucuz sıfır araba hangisi? Sizler için 1.5 milyon TL altındaki en ucuz sıfır otomobilleri derledik.
İşte ucuzdan pahalıya Türkiye'de satılan en ucuz araçlar...