En ucuz sıfır araba hangisi? Bu listeye bakmadan araç almayın

EN UCUZ SIFIR ARABA HANGİSİ?

Markaların ellerinde araçlar arttıkça piyasa eski günlerine dönmeye başladı. Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri belli oldu. Peki Kasım 2023 itibariyle en ucuz sıfır araba hangisi? Sizler için 1.5 milyon TL altındaki en ucuz sıfır otomobilleri derledik.



İşte ucuzdan pahalıya Türkiye'de satılan en ucuz araçlar...