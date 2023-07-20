Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri liderine de TOGG hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleri turu sırasında Suudi Arabistan’daki temasları sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a, Katar’daki temasları sırasında ise Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye birer adet TOGG hediye etti.