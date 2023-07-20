Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri liderine de TOGG hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’a TOGG hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temasları sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’a TOGG hediye etti.
1 / 11
Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı onuruna verilen resmi akşam yemeğinin ardından TOGG ile kaldığı otele bıraktı.
2 / 11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleri turu sırasında Suudi Arabistan’daki temasları sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a, Katar’daki temasları sırasında ise Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye birer adet TOGG hediye etti.
3 / 11
4 / 11