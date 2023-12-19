Erdoğan, Macaristan Başbakanı'na Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Togg hediye etti. Orban ise, Erdoğan'a at hediye etti.
Kaynak: AA
Macaristan`ın başkenti Budapeşte`de resmi ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Togg hediye etti
1 / 8
Erdoğan, ziyareti sırasında Orban`a Togg hediye etti. Orban ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan`a bir at hediye etti.
2 / 8
Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye etti.
3 / 8
4 / 8