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Erdoğan, Macaristan Başbakanı'na Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Togg hediye etti. Orban ise, Erdoğan'a at hediye etti.

Kaynak: AA
Erdoğan, Macaristan Başbakanı'na Togg hediye etti - Resim: 1

Macaristan`ın başkenti Budapeşte`de resmi ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Togg hediye etti

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Erdoğan, Macaristan Başbakanı'na Togg hediye etti - Resim: 2

Erdoğan, ziyareti sırasında Orban`a Togg hediye etti. Orban ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan`a bir at hediye etti.

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Erdoğan, Macaristan Başbakanı'na Togg hediye etti - Resim: 3

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye etti.

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Erdoğan, Macaristan Başbakanı'na Togg hediye etti - Resim: 4
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