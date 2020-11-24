Eşinin hediyesine gözü gibi bakıyor! 200 bin liralık teklifi bile reddetti

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan ve tıbbi malzemeler satan bir firmanın yöneticiliğini yapan bir çocuk annesi Deniz Alya Eryılmaz, eşinin kendisine aldığı evlilik yıl dönümü hediyesiyle 1975 model Murat 124 marka otomobil sahibi oldu.

