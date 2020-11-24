Eşinin hediyesine gözü gibi bakıyor! 200 bin liralık teklifi bile reddetti
Manisalı iş kadını Deniz Alya Eryılmaz (34), eşi tarafından kendisine evlilik yıl dönümü hediyesi olarak satın alınan ve halk arasında 'Hacı Murat' olarak adlandırılan 1975 model Murat 124 marka otomobiliyle yakından ilgileniyor.
İlk günkü klasik görünümünü koruyan otomobiline gelen teklifleri geri çeviren Eryılmaz, şehir içinde kullandığı aracıyla görenlere nostalji yaşatıyor.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan ve tıbbi malzemeler satan bir firmanın yöneticiliğini yapan bir çocuk annesi Deniz Alya Eryılmaz, eşinin kendisine aldığı evlilik yıl dönümü hediyesiyle 1975 model Murat 124 marka otomobil sahibi oldu.
Halk arasında ’Hacı Murat’ olarak adlandırılan 45 yaşındaki otomobiline gözü gibi bakan Eryılmaz, ilk günkü klasik görünümünü koruyor.