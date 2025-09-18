Ferrari'nin efsanesi Testarossa elektriklenip, yenilerek geri döndü: Artık tam 1050 beygir gücünde
Ferrari, otomotiv tarihindeki en ikonik isimlerden biri olan Testarossa’yı 1050 beygir gücündeki 849 Testarossa ile yeniden yollara çıkardı...
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Ferrari, otomotiv tarihindeki en ikonik isimlerden biri olan Testarossa’yı, hibrit motor ve günümüz teknolojileriyle yeniden hayata döndürdü.
SF90 Stradale’in halefi olarak konumlandırılan 849 Testarossa, Maranello’nun mühendislik vizyonunu hem geçmişten hem de gelecekten beslenerek şekillendiriyor.
830 beygir gücündeki 4.0 litrelik V8 çift turbo motor, üç adet elektrik motoruyla desteklenmesi sayesinde toplam 1.050 HP güç üretiyor.
Yeni Testarossa'nın 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 2.3 saniye, 0-200 km/s hızlanması ise 6.35 saniye olarak açıklandı. Otomobilin azami hızı ise 330 km/s'nin üzerinde.
