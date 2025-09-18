  1. Anasayfa
  4. Siz gözünüzü kırpana kadar o tam 100 km hıza ulaşabiliyor!

Ferrari'nin efsanesi Testarossa elektriklenip, yenilerek geri döndü: Artık tam 1050 beygir gücünde

Ferrari, otomotiv tarihindeki en ikonik isimlerden biri olan Testarossa’yı 1050 beygir gücündeki 849 Testarossa ile yeniden yollara çıkardı...

Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Ferrari'nin efsanesi Testarossa elektriklenip, yenilerek geri döndü: Artık tam 1050 beygir gücünde - Resim: 1

Ferrari, otomotiv tarihindeki en ikonik isimlerden biri olan Testarossa’yı, hibrit motor ve günümüz teknolojileriyle yeniden hayata döndürdü. 

Ferrari'nin efsanesi Testarossa elektriklenip, yenilerek geri döndü: Artık tam 1050 beygir gücünde - Resim: 2

SF90 Stradale’in halefi olarak konumlandırılan 849 Testarossa, Maranello’nun mühendislik vizyonunu hem geçmişten hem de gelecekten beslenerek şekillendiriyor.

Ferrari'nin efsanesi Testarossa elektriklenip, yenilerek geri döndü: Artık tam 1050 beygir gücünde - Resim: 3

 830 beygir gücündeki 4.0 litrelik V8 çift turbo motor, üç adet elektrik motoruyla desteklenmesi sayesinde toplam 1.050 HP güç üretiyor.

Ferrari'nin efsanesi Testarossa elektriklenip, yenilerek geri döndü: Artık tam 1050 beygir gücünde - Resim: 4

Yeni Testarossa'nın 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 2.3 saniye, 0-200 km/s hızlanması ise 6.35 saniye olarak açıklandı. Otomobilin azami hızı ise 330 km/s'nin üzerinde.

