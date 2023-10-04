Fiat Egea fiyat listesi güncellendi: Hem satışlar hem fiyatlar coştu!
Türkiye'de en çok satan otomobil markası Fiat, Egea Sedan ekim ayı fiyat listesini paylaştı. Egea fiyatları 752 bin TL'den başlayıp, 1 milyon 310 bin TL'ye kadar çıkıyor. İşte Fiat Egea fiyat listesi...
Türkiye'de en çok satan otomobil markası olan Fiat, ekim ayı fiyat listesini paylaştı. Fiat'ın kapış kapış satan yerli üretim modeli Egea Sedan'a 752.000 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün. İşte Fiat Egea Sedan fiyat listesi...
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Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy
Satış fiyatı: 790.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 752.900 TL
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Fiat Egea Sedan 1.3 M.Jet 95 HP Easy
Satış fiyatı: 958.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 916.900 TL
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Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy
Satış fiyatı: 1.086.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 1.038.900 TL
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