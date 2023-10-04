Fiat Egea fiyat listesi güncellendi: Hem satışlar hem fiyatlar coştu!

Türkiye'de en çok satan otomobil markası olan Fiat, ekim ayı fiyat listesini paylaştı. Fiat'ın kapış kapış satan yerli üretim modeli Egea Sedan'a 752.000 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün. İşte Fiat Egea Sedan fiyat listesi...