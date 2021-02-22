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  3. 22 Şubat 2021 15:35

Fiat Egea fiyatları yenilendi

Sıfır otomobil almak isteyenler bu haberimiz tam size göre! Uygun fiyatlı otomobil denilince akla ilk gelen markalardan biri olan Fiat, Egea modeli ile en çok tercih edilen modellerden biri haline geldi.

Fiat Egea fiyatları yenilendi

Geride bıraktığımız senede yaşanan ÖTV zammı, kur farkı gibi sebepler otomobil piyasasına darma duman etti.

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Fiat Egea fiyatları yenilendi

2021 yılının başından bu yana pek çok otomobil markasının sunduğu güncel fiyat listeleri ise ilaç gibi geldi denilebilir.

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Fiat Egea fiyatları yenilendi

İtalyan marka Fiat, ülkemizde en çok ilgi gören otomobil markalarının ilk sırasında desek yanlış olmaz.

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Fiat Egea fiyatları yenilendi

Özellikle Fiat'ın Egea modeli piyasanın en uygunu olma özelliği sayesinde fazlasıyla dikkat çekiyor.

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