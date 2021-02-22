Fiat Egea fiyatları yenilendi
Sıfır otomobil almak isteyenler bu haberimiz tam size göre! Uygun fiyatlı otomobil denilince akla ilk gelen markalardan biri olan Fiat, Egea modeli ile en çok tercih edilen modellerden biri haline geldi.
Geride bıraktığımız senede yaşanan ÖTV zammı, kur farkı gibi sebepler otomobil piyasasına darma duman etti.
2021 yılının başından bu yana pek çok otomobil markasının sunduğu güncel fiyat listeleri ise ilaç gibi geldi denilebilir.
İtalyan marka Fiat, ülkemizde en çok ilgi gören otomobil markalarının ilk sırasında desek yanlış olmaz.