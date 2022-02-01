Fiat ve Renault'tan bomba Türkiye hamlesi! 150 bin TL'ye sıfır otomobil satacaklar

150 BİN TL'YE SIFIR CLİO

Fiat'ın ardından benzer bir iddia Renault için de ortaya atıldı. İddialara göre Renault da Fiat benzeri bir strateji üzerinde çalışıyor. Bu stratejinin ne derece işe yarayacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda. İddialara göre; Renault, Türkiye ve benzeri ülkelere özel boş bir Clio üretecek. Bu Clio'nun hali hazırda satışta olan Clio ile tek benzerliği dış görünümü olacak. Örneğin bluetooth destekli bir radyonun yerini, düz bir radyo alacak. Bu radyonun tek özelliği ise FM bantlarını çalmak olacak. Ayrıca aynaların manuel çubuklu ve camların da çevirmeli olarak açılması seçenekler arasında. Hava yastığı tarafında da bazı kısıtlamalar olacağı iddialar arasında. Tabi ki bu kadar kısıtlama fiyat etiketine olumlu bir şekilde yansıyacak. Türkiye'de bu otomobilin vergiler dahil 150 bin TL civarında bir fiyattan satılacağı öne sürülüyor.