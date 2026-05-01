FIAT'ın motosikletten ucuz yüzde 100 elektrikli şehirlisi yenilenerek döndü... Fiyatı olay oldu!
FIAT’ın sürdürülebilir mikro-mobilite vizyonunu temsil eden %100 elektrikli modeli Topolino, yenilenen versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni "Mercan Turuncusu" rengi ve kullanıcı dostu dijital paneliyle dikkat çeken model, 584.900 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. 16 yaşından itibaren B1 ehliyetiyle kullanılabilen, 75 km menzilli bu şehirli dostunun kampanya detayları ve teknik özellikleri haberimizde.
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Şehir içi ulaşımda ezber bozan FIAT Topolino, Türkiye’deki başarısını yenilenen versiyonuyla taçlandırıyor.
2024 yılından bu yana 1.748 adetlik satış rakamına ulaşan model, artık daha renkli ve daha teknolojik.
Yenilenen Topolino'nun en büyük görsel değişikliği, yeni gövde rengi "Mercan Turuncusu" (Corallo) oldu.
Şehrin kalabalığında anında fark edilmenizi sağlayan bu sıcak ton, aracın neşeli karakterini vurguluyor.
