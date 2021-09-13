Fiat'tan ''sınırlı sayıda'' araç için 30 bin TL'lik sıfır araç indirimi

Easy 1.6 M.Jet 130 HP: Nisan: 223 bin 900 TL Eylül: 231 bin 900 TL Urban 1.4 Fire 95 HP: Nisan: 163 bin 900 TL Eylül: 177 bin 900 TL Urban 1.0 FireFly 100HP: Nisan: 187 bin 900 TL Eylül: 204 bin 900 TL