Fiat'tan ''sınırlı sayıda'' araç için 30 bin TL'lik sıfır araç indirimi
Fiat sınırlı otomobil için geçerli olacak ve kısa süre sürecek 30 bin TL'lik sıfır araç indirimini başlattı. İşte kampanyanın detayları...
FIAT resmi internet sayfası üzerinden 30 bin TL'lik indirimini duyurudu. 2020 model Fiat 500X Sport 1.3 Firefly 150 HP DCT versiyonda 3 Ekim tarihine kadar 30 bin TL indirim uygulanacağı bildirildi.
30.000 TL, 2020 model Fiat 500X Sport 1.3 Firefly 150 HP DCT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 02.09.2021-03.10.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
2021 model Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95: Nisan: 142 bin 900 TL Eylül: 154 bin 600 TL Easy 1.3 M.Jet 95 HP: Nisan: 184 bin 900 TL Eylül: 205 bin 900 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP: Nisan: 223 bin 900 TL Eylül: 231 bin 900 TL Urban 1.4 Fire 95 HP: Nisan: 163 bin 900 TL Eylül: 177 bin 900 TL Urban 1.0 FireFly 100HP: Nisan: 187 bin 900 TL Eylül: 204 bin 900 TL