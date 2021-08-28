Fiyat listesi güncellendi: İşte Türkiye'de satılan en ucuz 48 otomobil...
ÖTV değişikliği sonrası sıfır otomobillere talep artarken ağustos ayı itibariyle ülkemizdeki en ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte en ucuz sıfır araçlar...
ÖTV değişikliği sonrası sıfır otomobillere talep arttı. Araba markalarının liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, ağustos ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır araçlar belli oldu.
1 / 78
Sıfır otomobillerde ÖTV değişikliği sonrası, Türkiye'de satışa sunulan en ucuz 48 sıfır araba belli oldu. Markaların listelerinde yer alan rakamlara göre sıfır otomobillerde 50 bin TL'ye varan fiyat düşüşleri yaşandı. İşte Türkiye'de satılan en ucuz 48 sıfır araç...
2 / 78
İŞTE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 216 bin 200 TL
3 / 78
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline: 224 bin 400 TL
4 / 78