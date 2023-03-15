Fiyatı belli olan, siparişe açılan TOGG trafikte görüntülendi

Trumore dijital platformu ve www.togg.com.tr adresi üzerinden 16-27 Mart tarihleri arasında ön siparişe açılacak olan Togg’un fiyatı, şarj süresi ve menzile göre farklılık gösterecek. T10X V1 RWD 314 km menzilli versiyonu 953 bin lira fiyatla ön siparişe açılırken, T10X V2 RWD versiyonu 1 milyon 55 bin lira, bu modelin 523 kilometre menzilli versiyonu ise 1 milyon 215 bin liradan ön siparişlerini alacak. Araçların teslim tarihi Temmuz ayında gerçekleştirilecek.