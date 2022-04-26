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  4. Fiyatlar güncellendi: İşte 2022 yılının en ucuz sıfır otomobilleri

Fiyatlar güncellendi: İşte 2022 yılının en ucuz sıfır otomobilleri

Çip krizi, pandemi etkisi derken otomobil fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Vatandaşlar Türkiye'de sıfır bir otomobil almak için en az 300 bin TL'yi gözden çıkarmak zorunda. İşte 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller...

Fiyatlar güncellendi: İşte 2022 yılının en ucuz sıfır otomobilleri - Resim: 1

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 393.500 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 443.500 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 561,400 TL

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Fiyatlar güncellendi: İşte 2022 yılının en ucuz sıfır otomobilleri - Resim: 2

VOLKSWAGEN

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Fiyatı: 475.100 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 573,400 TL

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Fiyatlar güncellendi: İşte 2022 yılının en ucuz sıfır otomobilleri - Resim: 3

VOLKSWAGEN

Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı: 545,800 TL

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Fiyatlar güncellendi: İşte 2022 yılının en ucuz sıfır otomobilleri - Resim: 4

VOLKSWAGEN

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression -

Fiyat 545.800 TL

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