Fiyatlar güncellendi: İşte 2022 yılının en ucuz sıfır otomobilleri
Çip krizi, pandemi etkisi derken otomobil fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Vatandaşlar Türkiye'de sıfır bir otomobil almak için en az 300 bin TL'yi gözden çıkarmak zorunda. İşte 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller...
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Liste fiyatı 393.500 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Fiyatı 443.500 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 561,400 TL
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VOLKSWAGEN
Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life
Fiyatı: 475.100 TL
T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 573,400 TL
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VOLKSWAGEN
Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Fiyatı: 545,800 TL
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VOLKSWAGEN
Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression -
Fiyat 545.800 TL
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