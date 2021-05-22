Fiyatlar güncellendi: İşte marka marka en ucuz otomobiller
Koronavirüs pandemisi ve çip krizi nedeniyle otomobil fiyatlarında artış sürerken otomobil markaları fiyatlarını güncelledi. En ucuz otomobil ise 149 bin liradan satışa çıktı.
Otomotiv şirketleri Mayıs ayına ilişkin fiyat listelerini güncellediler. Bir çoğu fiyatlara zam yapma kararı aldı. Yerli üretim olan otomobillerde fiyatlar düşük kalmaya devam etti.
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Pandemi koşulları ve çip tedariğinin zorlaşması nedeniyle bazı markalar üretimlerine ara verirken döviz kurlarında yaşanan yükseliş de fiyatlarda etkili oldu.
İŞTE MARKALARIN EN UCUZ OTOMOBİLLERİ
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Alfa Romeo Giulia 839.950 lira
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Audi A3 Sportback 426.980 lira
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