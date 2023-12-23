Ford'un SUV'ları kıskandıracak elektriklisi iddialı fiyatıyla Türkiye'de

Türkiye hafif ticari sınıfının en çok satan aracı Ford Courier‘in yeni nesil versiyonu olan yeni Ford Tourneo Courier ve Transit Courier; üstün performans, işlevsel tasarım, gelişmiş bağlanabilirlik ve ileri güvenlik sistemlerinin ideal bir birleşimi olarak her türlü ihtiyaca cevap veriyor ve segmentinin ötesine geçerek yepyeni müşteri kitlelerinin de ilgisini çekecek görünüyor.