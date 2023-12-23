Ford'un SUV'ları kıskandıracak elektriklisi iddialı fiyatıyla Türkiye'de
Türkiye’nin ticari araç lideri Ford Otosan SUV’ları kıskandıran tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken yeni nesil Tourneo Courier ve Transit Courier’i 1 milyon TL'nin altındaki fiyatıyla satışa sundu.
Ford’un Avrupa’daki ticari araç üssü olan Ford Otosan, tasarım, mühendislik ve üretim sorumluluğunu üstlendiği yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier’i kombi ve van gövde seçenekleriyle Türkiye’de pazara sundu.
Türkiye hafif ticari sınıfının en çok satan aracı Ford Courier‘in yeni nesil versiyonu olan yeni Ford Tourneo Courier ve Transit Courier; üstün performans, işlevsel tasarım, gelişmiş bağlanabilirlik ve ileri güvenlik sistemlerinin ideal bir birleşimi olarak her türlü ihtiyaca cevap veriyor ve segmentinin ötesine geçerek yepyeni müşteri kitlelerinin de ilgisini çekecek görünüyor.
Yeni nesil Courier'nin araç mimarisi, müşteri ihtiyaçları ve beklentileri temel alınarak, Ford Otosan tasarımcıları ve mühendisleri tarafından ‘Tasarım Odaklı Düşünce’ (Design Thinking) felsefesi ile geliştirildi. Bu yaklaşım, Courier'nin müşterilere en uygun çözümleri sunmasını sağlıyor.
Pratik tasarımıyla ticari filoların işlerini kolaylaştıran yeni Transit Courier serisi, gelişmiş yeteneklere ve güçlü, modern bir görünüme sahip. Kendi segmentinde eşsiz bir verimlilik ve maksimum çalışma süreleri sunarken, etkileyici duruşu ve yüksek sürüş yetenekleriyle dikkat çekiyor. Courier serisi aynı zamanda etkileyici tasarımı ve yepyeni özellikleriyle binek araçlara güçlü bir alternatif olma iddiasında.