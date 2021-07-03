Görenler fotoğraf çekmek için yarışıyor: 92 yaşındaki arabasına gözü gibi bakıyor

'600 BİN LİRA TEKLİF GELDİ AMA KABUL ETMEDİM''



Aracı aldığında bakımsız olduğunu ve araca ciddi bir masraf yaptığını dil getiren Özen, "Bu aracı ilk aldığımda bakımsız bir haldeydi. Aracı daha önce bir dizide oynatmışlar, onun üzerine geçici bir siyah boya yapmışlardı. Ben onu temizlettim, altında kendine ait orijinal boyası çıktı. Modifiyesini de Bursa’da ustalara yaptırdım. Külfetli de bir masraf yaptım.