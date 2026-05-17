Görenler gözlerine inanamadı: Hurda aracı 4 ayda baştan yaratıp nişanlısına çeyiz hediyesi yaptı!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Saltuğ Taşlıdağ, babasıyla birlikte hurdalıktan aldığı 1952 model cipi 4 ayda tamamen yenileyip pembeye boyayarak nişanlısı Ece Demirkıran'a çeyiz olarak hediye etti. Türkiye'de tek, dünyada ise sadece iki adet bulunan bu özel tasarım pembe cipin davullu zurnalı teslimat töreni ve ardındaki romantik sürpriz kameralara yansıdı...
Muğla'nın Bodrum ilçesinde cip yenileme işiyle uğraşan 28 yaşındaki Saltuğ Taşlıdağ, babasıyla birlikte hurdalıktan alıp 4 ayda baştan yarattığı 1952 model cipi pembeye boyayarak nişanlısı 26 yaşındaki Ece Demirkıran'a unutulmaz bir çeyiz hediyesi verdi.
Evlilik hazırlıkları yapan genç adam, babası Murat Taşlıdağ ile birlikte kendi işletmelerinde gece gündüz çalışarak göz kamaştırıcı bir tasarıma kavuşturduğu cipi, çeyiz gönderme töreninde görücüye çıkardı.
Üzeri pembe tüllerle kapatılan ve davul zurna eşliğinde bir çekiciye yüklenen araç, kız evinin bulunduğu Gümüşlük Mahallesi'ne doğru yola çıkarıldı.
Yollarda bu eşsiz aracı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken; kalabalık konvoyla birlikte kapısına gelen pembe cipi gören gelin adayı Ece Demirkıran ise büyük bir sürpriz ve mutluluk yaşadı.