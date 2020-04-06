1994 model Şahin'i öyle bir hale getirdi ki...
Türkiye'de bir döneme damga vuran Tofaş'ın Şahin modeline hasta olan bir kişi binlerce kişiyi peşine taktı. 1994 model Şahin'i hangardan çıkarttı ve getirdiği son haliyle gündeme oturdu.
Türkiye'de bir döneme damga vuran Tofaş'ın Şahin modeline hasta olan bir kişi binlerce kişiyi peşine taktı. 1994 model Şahin'i hangardan çıkarttı ve getirdiği son haliyle gündeme oturdu. Eski otomobil meraklısı bir kişi İstanbul'dan aldığı 1994 model Tofaş Şahin'in koltuklarındaki naylonlar bile duruyordu. Ancak daha ilginç olan onun hikayesi ve teklif edilen fiyat...Tofaş'ın Şahin, Kartal ve Doğan üçlemesi 'Kuş Serisi' olarak bilinmektedir. Kuş Serisi'nin seri üretimine ise 2001'de son verildi.
Beyaz Şahin aşkının çocukluktan geldiğini söyleyen kişi kendisinin sürekli araştırma içinde olduğunu bu aracıda yoğun uğraşlar sonucunda aldığını söyledi.
Benim beyaz Şahin aşkım çocukluktan geliyor diyen Güzel, Bu modelde bunun gibisini ben hiç görmedim. Bu araba internet ortamında da yok. Şuanda bu yaşta bu kadar orjinali Türkiye'de tek. Bu araba hem boyasız, hem hatasız ve 6 bin 600 kilometrededir. Kilometresi ve en küçük parçasına kadar her şeyi ile orjinal bir otomobil."diye konuştu.
Otomobil'i 27 bin liraya satışa çıkardığında aynı gün 25 bin lira teklif geldiğini ifade Fatih Yunus Güzel, "1994 model beyaz Şahin otomobil buji kablosundan hava filitresine, lastiklerinden tüm plastik aksamına kadar tamamı orijinal. Aracın koltuklarındaki naylonu bile fabrika çıkışlı. Ben bu arabayı İstanbul Beşiktaş'tan aldım.