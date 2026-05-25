Gözü gibi baktığı sıfır aracını servise bıraktı, hayatının şoku yaşadı!
İstanbul'da yaşayan R.B., engelli çocuğu adına ÖTV muafiyetiyle aldığı sıfır kilometre Toyota marka aracını gürültü şikayetiyle yetkili servise bıraktı. Üç gün sonra teslim aldığı aracında lekelenmeler fark eden araç sahibi, götürdüğü ekspertizde hayatının şokunu yaşadı. Sıfır otomobilde boya ve sök-tak işlemleri tespit edilirken, servisin iddiaları reddetmesi üzerine konu yargıya taşındı.
İstanbul'da engelli çocuğu adına ÖTV muafiyeti kapsamında sıfır kilometre bir Toyota satın alan R.B., aracından gelen sesler nedeniyle otomobilini evine yakın konumda bulunan Bahçelievler'deki Toyota yetkili servisine teslim etti. Kendisine işlemlerin aynı gün biteceği söylenmesine rağmen, araç çeşitli bahaneler üretilerek tam 3 gün boyunca serviste tutuldu.
Üçüncü günün sonunda, mesai bitimine yakın bir saatte aranan R.B., bayiye gittiğinde karşısında hiçbir muhatap bulamadı ve aracını otopark görevlisinden teslim aldı. Far çevresinde ve kaporta üzerinde tuhaf izler ile lekelenmeler fark eden araç sahibi, durumu sorduğunda "yarın arar sorarsınız" yanıtını aldı.
Aracındaki teknik sorunların da çözülmediğini gören R.B., otomobillerden anlayan bir arkadaşının uyarısı üzerine şüpheye düşerek aracı detaylı bir incelemeden geçirmeye karar verdi. Yeniden servise giderek boya ölçümü talep eden araç sahibine, yapılan testlerin ardından sağ çamurluk ve sağ kapıda boya olduğu sözlü olarak itiraf edildi ancak yazılı sorumluluk kabul edilmedi.
Yaşadığı mağduriyet karşısında profesyonel bir ekspertiz firmasına başvuran R.B., rapor sonuçlarıyla adeta şoke oldu. Detaylı inceleme raporunda, aracın sağ çamurluğunun komple boyandığı, şoför tarafı arka kapısında ise sök-tak işlemi yapılarak iç-dış boyama uygulandığı resmi olarak belgelendi.